"ادعولي".. منة فضالي تخضع لعملية جراحية (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة منة فضالي لعملية جراحية ، اليوم الثلاثاء، لم تكشف عن تفاصيلها.

ونشرت منة صورة لها من داخل المستشفى، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "عملية خفيفة ادعولي".

وكان آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة، العمل عُرض رمضان الماضي 2021.