تعرف على أعضاء لجنة تحكيم جائزة أبو الحسن سلام للبحث العلمي بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

شكل مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته السادسة برئاسة الفنان مازن الغرباوي لجنة تحكيم مسابقة "أبو الحسن سلام " للبحث العلمي المسرحي وتكونت من الأستاذ الدكتور مدحت الكاشف من مصر ، والأستاذ الدكتور محمد سيف من العراق / فرنسا ، والأستاذ الدكتور سعيد كريمي من المملكة المغربية .

المسابقة تأتي تشجيعا لأهمية البحث العلمي ودوره في تنمية المسرح ، والارتقاء به ، ومنح الفرصة للباحثين الشباب وفتح فضاءات جديدة أمام أفكارهم ورؤاهم واكتشاف الأصوات الجديدة في البحث والدراسات المسرحية من الشباب ، كما أن المسابقة ستساعد علي إثراء المحتوى العلمي للمسرح العربي، ومسابقة هذا العام للباحثين المصريين والعرب فقط وفي الدورات التالية ستكون دولية لكل الباحثين في العالم .

والتيمة الأساسية لموضوع المسابقة في هذه الدورة بعنوان (مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية – الأسس الفلسفية والرهانات الجمالية ) ، وكان قد أعلن المهرجان من قبل عن الشروط والضوابط العامة للمشاركة في المسابقة والتي منها: أن يتراوح البحث بين 5000-10000 كلمة، كحد أقصى ، وتقديم البحوث باللغة العربية ، مع مراعاة قواعد اللغة العربية فى الكتابة، وفي الترقيم والسلامة اللغوية ، وألّا يكون البحث منشوراً، أو مقدماً باعتباره بحثا لنيل الإجازة، أو الماجستير، أو حتى جزء من أطروحة الدكتوراة، أو تم تقديمه لأهداف الترقية العلمية، وذلك قبل وأثناء وقت المسابقة، ويمكن استخدامه في أي من هذه الأغراض بعد المسابقة ، وألّا يكون البحث قد فاز بجائزة مشابهة.

بالإضافة لجدية الموضوع المطروح وأصالته المعرفية، وجدته النظرية في مقاربة الظواهر النقدية المسرحية، والتحديد الواضح للإشكالية البحثية من خلال تغطية ما سبق إنجازه من دراسات حولها، مع مراعاة تحري الأمانة العلمية في التعامل مع تلك الأبحاث السابقة ، مع مراعاة شرط الابتكار، والإبداع في تناول الموضوع، والبحث عن سبل مفهمة القراءة المنجزة ، وألا يتجاوز عمر الباحث أو الباحثة خمسة وثلاثون عاما في نوفمبر 2021.

أما عن بقية الشروط والضوابط بالجائزة فستكون موجودة كاملة علي الموقع الرسمي للمهرجان وعلي جميع منصاته بالسوشيال ميديا لكل من يرغب في المشاركة بالمسابقة ونيل جوائزها التي تقدربـ(8) آلاف جنيه مصريا تمنح للحاصل علي المركز الأول و( 7 ) آلاف جنيها مصريا تمنح للحاصل على المركز الثاني لنيل جائزه أبو الحسن سلام للبحث العلمي في الدروة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالإضافة لشهادة موثقة من رئيس المهرجان ستنشر في المجلة المحكمة للمهرجان مستقبلا ، بالإضافة إلى درع الدورة ، كما ستتم استضافة الفائزان بالجائزة لحضور فعاليات الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي والمنعقد من 6 – 11 نوفمبر 2021 وكذلك المشاركة المجانية بأحد الورش التي تقدمها إدارة المهرجان .

أما عن مواعيد الجائزة فسيتم فتح الجائزة في وجه المرشحين المصريين والعرب ابتداءا من اليوم الإثنين الموافق 23 أغسطس 2021 وآخر موعد لتلقي الترشيحات والأطروحات هو يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021 ، ويتم إرسال الأبحاث علي العنوان الإلكتروني التالي : [email protected] مع كافة المرفقات السابق ذكرها .

المهرجان يقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة الفنانة ايناس عبد الدايم واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، وكرم في دورته الخامسة عددا من نجوم المسرح المصري منهم الراحلة سناء جميل التي كانت الدورة باسمها ، كما كرم الفنان بيومي فؤاد والنجمة حنان مطاوع .