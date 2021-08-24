محمد هنيدي يُمازح “ذا روك”: “عضلة كتفك ليست مثالية يا صهري”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: بخفة ظله المعهودة، تفاعل الفنان محمد هنيدي مع منشور للنجم العالمي دواين جونسون الشهير بـ”ذا روك”، الذي شارك جمهوره عبر “فايسبوك”، صورة له ظهر خلالها بلياقة بدنية عالية، وقال فيها: “انتهاء أسبوع طويل من التدريبات في الجيم”.

وعلّق الفنان المصري على الصورة قائلاً: “عضلة الحوض في كتفك ليست مثالية يا صهري… حاول الذهاب إلى جيم آخر بدلاً من هذا”.

ومنذ فترة سخر هنيدي من حساب عارضة أزياء أميركية تايلور غولد، بسبب الشبه الكبير بينها وبين شخصية عفت الشربيني، التي جسّدها خلال أحداث فيلم “جاءنا البيان التالي” مع حنان ترك منذ 20 عاماً.

ونشر عبر حسابه في “فايسبوك” صورته بشخصية عفت الشربيني التي أداها في الفيلم، وصورة غولد، وأرفقها بتعليق قال فيه: “بعيداً عن الشبه، لكن ليه أدخل بروفايلها لكي أعرف من هي ألاقيها حظرت حسابي”.

ويشارك هنيدي في فيلم “النمس والإنس”، الذي يُعرض حالياً بدور العرض السينمائي، بطولة منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، وعارفة عبد الرسول، قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار كريم حسن بشير.