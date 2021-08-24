بالصور – بن أفليك يستعيد ضحكته وحياته بعد عودته الى جنيفر لوبيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل عدسات الباباراتزي ملاحقة النجمين جنيفر لوبيز وبن أفلك بعد إعلان الثنائي استئناف علاقتهما، حيث التقطت الكاميرات صوراً جديدة لنزهتهما العائلية مع أطفالهما.

وظهرت لوبيز بفستان من الشيفون المنقوش ونسّقت معه بليزر باللون الأخضر، وكانت تُمسك بيد النجم الأميركي الذي بدا في غاية السعادة والضحكة لا تفارق وجهه، وكانا بصحبة أطفالهما لمشاهدة مسرحية هاميلتون الشهيرة.

وحضر طفلا النجم العالمي فيوليت وسيرافينا، ولم يكن صموئيل معه، بينما كان توأما حبيبته ماكس وإيما من ضمن الحاضرين في هذه النزهة العائلية.

وظهر الثنائي بشكل متقارب، حيث كان أفليك يحاوط لوبيز بذراعيه طوال الوقت وبدت العائلة الكاملة سعيدة، والتقطت الباباراتزي مقاطع فيديو للثنائي خلال مشيهما في أحد الشوارع، بينما حاول حرّاسهما الشخصيون إبعاد الناس عنهما.

يُذكر أن قرار الثنائي استئناف علاقتهما بعدما مضى كل منهما في طريقه عقب فسخ خطوبتهما في عام 2003، شكّل صدمة للجمهور الذي رحّب بهذه الخطوة وتمنّى لهما السعادة واستمرار العلاقة بينهما.