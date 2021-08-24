بالصور – قصي خولي يستعرض موهبة ابنه المميّزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استعرض النجم السوري قصي خولي مجدداً موهبة طفله العميد فارس المميّزة في الرسم، من خلال صورة نشرها عبر خاصية “الستوريز” الملحقة بحسابه في تطبيق “إنستغرام”.

ويصرّ خولي على إخفاء ملامح طفله، فظهرت في الصورة يد الطفل وهو يرسم على اللوحة مستخدماً ألواناً مائية متداخلة ومُمسكاً بالفرشاة بطريقة محترفة، ليكشف بذلك عن موهبة طفله في الرسم.

ووصف قصي ابنه بالرسام العالمي “فينسنت فان كوخ”، وعلّق على الصورة قائلاً: “صغيري فان كوخ، الله يحميك ويحرسك يا روحنا انت، أحبك”.

وعلى الصعيد الفني، كشف قصي خولي عن تحضيره لعمل جديد بعنوان “الوسم” سيُعرض قريباً، كما سيشارك في الموسم الرمضاني المقبل ببطولة الموسم الثاني من مسلسل “عشرين عشرين” مع النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم.