الأميرة إليزابيث تهدّد بإجراء غير مسبوق ضد الأمير هاري وزوجته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية أمس الاثنين، قراراً غير مسبوق ضد حفيدها الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل، بالردّ قانونياً على تصريحاتهما.

وذكرت صحيفة “ذي صن” البريطانية أن ملكة بريطانيا أمرت كبار مساعدي القصر بالرد بشكل قانوني، على تصريحات حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، “التي تشوّه صورة العائلة الملكية البريطانية”.

ونقلت “ذي صن” عن مصدر مطّلع أن الملكة غاضبة من التصريحات المتكررة وغير الصحيحة للزوجين، وأبدت امتعاضها بالقول: “لقد بلغ السيل الزبى”.

وبيّن المصدر أن القصر سيبلغ هاري وميغان أنه لن يكون متسامحاً معهما في التشهير والتجاوز على العائلة المالكة والملكة، وأن الفريق القانوني للنظام الملكي يجري استشارات مع خبراء بعد وابل الانتقادات من الزوجين المقيمَين في الولايات المتحدة.

الجدير ذكره أنّ الزوجين كانا قد أخبرا المذيعة الأميركية أوبرا وينفري في حوار سابق، بأن أحد أفراد العائلة المالكة قد أثار مخاوف بشأن لون بشرة ابنهما آرتشي؛ ما أوحى بوجود جو من العنصرية داخل العائلة الملكية.

واهتزت العائلة المالكة الشهر الماضي بسبب كشف هاري عن كتابته لمذكراته التي ستصدر العام المقبل، والذي يصادف اليوبيل البلاتيني لجدّته ملكة بريطانيا.

ويُجرى الآن النظر في تحذير قانوني لشركة النشر Penguin Random House، المسؤولة عن نشر مذكرات حفيد ملكة بريطانيا الأمير هاري الأدبية، والمتوقع صدورها في أواخر 2022.

وكانت دار نشر “بنغوين راندوم هاوس” قد قالت في بيان صحافي رسمي، إن دوق ساسيكس الأمير هاري، حفيد ملكة بريطانيا يكتب مذكراته، كما أعلنت الدار موعد إصدار الكتاب، وأكدت أن المذكرات ستُنشر في أواخر عام 2022.