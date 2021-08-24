مروان خوري يعلن موعد زفافه ويهدي خطيبته هذه الأغنية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبر خاصية “الستوريز” الملحقة بحسابه في تطبيق “إنستغرام”، شارك الإعلامي السوري ​مصطفى الآغا​ متابعيه بمجموعة من مقاطع الفيديو خلال وجوده مع النجم ​اللبناني مروان خوري​ وخطيبته،

وبدت العروس في المقطع بغاية الخجل، بينما وجّه الآغا أسئلة متعددة أحرجت النجم اللبناني حين قال له: “لحستلك عقلك”، “طب مين بحب الثاني أكثر”.

ومن بعدها سأله عن الأغنية التي يهديها لندى، فأجاب “​كل القصايد​”… ثم قال “​قصر الشوق​”، ليختار الثانية.

وكشف مروان أنه لا يحب السوشيال ميديا، وأنه سيدخل القفص الذهبي في منتصف شهر أيلول (سبتمبر).

وكان النجم الشامل قد احتفل مع مجموعة من أصدقائه بتوديع العزوبية في سهرة ممتعة غلبت عليها أجواء الفرح.