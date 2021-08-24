أحمد عبدالعزيز عن بيع أثاث منزله: "ربنا مش هيسيب حد من غير عشا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الفنان المصري أحمد عبدالعزيز، أن ما تردد حول قيامه ببيع أثاث منزله لمواجهة ظروف الحياة، ليس صحيحا، ولا يمت للحقيقة بصلة.

وكشف عبدالعزيز خلال حلوله ضيفا في برنامج "تحت الشمس"، على فضائية الشمس المصرية، منهجه في اختيار أعماله الفنية قائلا: "تعلمت منذ الصغر، تقديم أعمال فنية تحتوي على قيمة ورسالة، وأحيانا أقبل أحسن الأدوار السيئة المعروضة، حتى لو لم أكن سعيدا، لكن أشارك مضطرا".

وأكد أن"الكلام عن بيع أثاث منزلي ليس حقيقيا، ربنا مبيسبش حد من غير عشا".



وتابع: "الفن الرديء أكثر ربحا من الفن الجيد لأنه أسهل وأقل تكلفة، وإحنا عايزين نرجع لورا عشان نتقدم، لازم نشوف إحنا كنا فين ونستمد من الماضي ما يساعدنا على التقدم إلى الأمام".





واستكمل: "علينا أن نستلهم من أعمال توفيق الحكيم ونجيب محفوظ وطه حسين وعباس العقاد، ونستلهم من موسيقى عبدالوهاب والقصبجي ومحمد فوزي، ونعيد أعمال السينما المصرية في نسخ جديدة لأن القديم كان فيه قيمة".

يذكر أن أحمد عبدالعزيز، من مواليد 30 ديسمبر/كانون الأول 1955، وحصل على بكالوريوس معهد الفنون المسرحية، وتوهج في الدراما التلفزيونية بعدد كبير من المسلسلات المهمة مثل "ذئاب الجبل، المال والبنون، الوسية، من الذي لا يحب فاطمة، سوق العصر"، وبعد ذلك اختفى لسنوات طويلة عن الشاشة، وظن الجمهور إنه اعتزل التمثيل بسبب غيابه الطويل.