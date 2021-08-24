شكرا لقرائتكم خبر عن نداء شرارة تطرب جمهور القلعة وتعلق: مصر اللى احتضنتنى وإدتنى كل خير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعدت المطربة الأردنية نداء شرارة، منذ قليل، على خشبة مسرح مهرجان محكى القلعة على أغنية "سهرانة أنا" وسط تصفيق الجمهور، وقدمت نداء عددا من أغانيها فى الحفل الذى تحييه على خشبة مسرح مهرجان "محكى القلعة" فى دورته التاسعة والعشرين، منها "سهرانة أنا، حبيتك بالتلاتة، الله غالب".

ووجهت نداء شرارة الشكر لجميع المصريين والقائمين على مهرجان محكى القلعة، قائلة: "ربنا يخلى شعب مصر ودايما فى سلام وأمن وتفضل أم الدنيا ومعايا سلامات كتير من الأردن، ويا رب بلدكم تظل فى خير وصقفة كبيرة لمصر البلد اللى احتضنى وإدتنى حب وسعادة وكل خير".

الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربى طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدى، لينا شامميان، كايروكافيه بقيادة الموزع الموسيقى على شرف، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدى، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران ابو طالب، سبيد أوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الأرتيست، بغدادى بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز.