عرض أفلام المخرج الأمريكى ستانلى كوبريك بسينما زاوية

القاهرة - سامية سيد - ينطلق برنامج سينما زاوية فى شهر سبتمبر بعروض أفلام أحد أهم مخرجي القرن الأمريكى ستانلي كوبريك. وتضم الأفلام المختارة للبرنامج كلاسيكيات كوبريك.

بدايةً من عالم الفضاء الخارجي إلى الحرب العالمية الثانية ثم إلى فندق أوفرلوك ومغامرات جاك تورانس، يأخذنا البرنامج لنعيد اكتشاف عوالم ستانلي كوبريك من خلال 7 أفلام مختارة ضمن البرنامج. أخرج ستانلي كوبريك 16 فيلما ما بين أفلام روائية ووثائقية قصيرة خلال حياته المهنية، وكان آخرها فيلم تم تسليمه للاستديوهات ساعات قليلة قبل وفاة المخرج.

استطاع كوبريك من خلال أفلامه ترك علامات سينمائية، نتج عنها صورا أصبحت أيقونة في عالم السينما. وتعرض الأفلام السبع بترتيبها الزمني لإتاحة رؤية تطور أعمال المخرج، وشغف كوبريك بالملاحم الأدبية والتاريخية، ويضم البرنامج أفلام: Paths of Glory (1957), Lolita (1961), Dr. Strangelove (1964), 2001: A Space Odyssey (1968), Barry Lyndon (1975), The Shining (1980) and Full Metal Jacket (1987).

ستانلي كوبريك مخرج ومنتج ومصور سينمائي أمريكي حائز على جائزة الأوسكار، يعده الكثيرون واحدا من أعظم صناع الأفلام في التاريخ، أفلامه عادةً مستوحى من روايات أو قصص قصيرة، ويميزها التصوير السينمائي الفريد والانتباه إلى التفاصيل من أجل الواقعية، واستخدام الموسيقى المثيرة للعاطفة.