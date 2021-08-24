شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبى يطرح أحدث أغنياته "إيه اللذاذة دى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب محمد الشرنوبي أغنية "إيه اللذاذة دي" من ألحانه عبر "يوتيوب"، كلمات محمد يسرى، توزيع و ميكس وماستر جلال حمداوى، فى ثانى تعاون بين يسرى وشرنوبى بعد أغنية "نستنى قوام".

من ناحية أخرى يشارك محمد الشرنوبى فى مسرحية "ياما فى الجراب يا حاوي""، بطولة النجم يحيى الفخرانى وإياد نصار والمطربة الشابة كارمن سليمان، وتدور الأحداث فى أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا أنها تضم عناصر الدراما المسرحية من التشويق و الصراع الإنسانى في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة .