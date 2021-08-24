التعليق الأول ل ” نضال الشافعي ” بعد أزمته الصحية وانفجار قولونه

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 08:44 مساءً - خرج الفنان ” نضال الشافعي ” بتشجيل صوتي نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” طمأن من خلاله جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية بعد خضوعة لعملية جراحية خلال الساعات الماضية بعد انفجار إحدى الزوائد الموجودة بالقولون .

وأشار نضال الشافعي إلى أنه قد تخطى المرحلة الحرجة ومن المقرر أن يغاد المستشفى خلال الأيام المقبلة ..كما حرص على توجيه الشكر لكل من قدم له الدعم والسؤال عنه خلال أزمته الصحية .

فقال : ” أنا الحمد لله عديت الوضع الحرج .. وإنه الحمد لله بإذن الله في خلال أيام قليلة وهطلع من المستشفى .. أنا بشكر كل الناس اللي وصلي دعاها واللي وصلي اهتمامها واتصالاتها ” .

وتابع : ” وبقولهم ألف شكر إن ربنا سخركم ليا إنكم تدعولي وتقفوا جمبي في المحنة دي .. فعلا الشدائد بتبين معادن الرجال والصحاب ” .

يذكر أن الفنان نضال الشافعي كان قد تعرض لإنفجار في القولون نتيجة الضغط النفسي والعصبي الذي مر به مؤخرا وفقا لتصريحات زوجته وذلك بسبب خلافات ومشادة كلامية مع منتج فيلمه الجديد ” ميني بار ” أثناء التصوير .

وأضافت أن الضغط النفسي أدى لانفجار في أحد الزوائد الموجودة في القولون مما أحدث ثقب به ولذلك تم استئصال جزء من القولون ومن المفترض أن يخضع لجراحة أخرى بعد شهر .

https://www.facebook.com/watch/?v=259233306046290&t=42