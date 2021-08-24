هيفاء وهبي تغني في مصر.. والجمهور يتوقع ظهور أكرم حسني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لإحياء حفل ضخم بمدينة العلمين الجديدة، في مصر مساء يوم الخميس القادم.

يشارك في إحياء الحفل فريق ديسكو مصر والراقصة أوكسانا ومن تنظيم دي ميديا والماسة وياسر الحريري وأيروس، وتم تغيير ديكورات المكان خصيصا من أجل الخروج بحفل مبهر.

ويتوقع عدد من النقاد حضورا جماهيريا قويا في هذا الحفل، بسبب شعبية هيفاء وهبي والاستعراضات التي تتسم بالجراءة.

وتردد أيضا أن الفنان المصري أكرم حسني سيشارك بالغناء في الحفل.





وحرص الفنان أكرم حسني على توجيه كلمة شكر لمنظم الحفل الـ dj ياسر الحريري والقائمين عليه لدعوته للحضور، وذلك عبر خاصية الاستوري بحسابه على "أنستقرام".

توجيه أكرم الشكر للمنظم زاد من توقعات النقاد ورواد مواقع التواصل بحضوره للحفل، متمنين أن يشارك هيفاء أغنية "لو كنت"، لا سيما وأن الحفل هو الأول لهما منذ إطلاق الأغنية التي حققت نجاحًا كبيرًا على "يوتيوب" و"تيك توك".

وكان كليب "لو كنت"، الذي جمع هيفاء وأكرم حسني تخطى ٢٦ مليون مشاهدة، وتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي وتم تصويره في لبنان مع المخرج حسام الحسيني وهو من كلمات ولحن أكرم حسني وتوزيع توما.