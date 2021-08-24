ميركل: بايدن لم يحدد موعدا جديدا للانسحاب من أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يحدد موعدا جديدا لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقالت ميركل، التي شاركت وبايدن في قمة افتراضية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، الثلاثاء، إنه:" لم يتم ذكر مواعيد جديدة لما بعد الموعد المعروف في 31 من أغسطس/ آب الجاري، من قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية".



وفي هذا السياق، قال مسؤول بالإدارة الأمريكية لوكالة "رويترز" إن الرئيس بايدن وافق على اقتراح من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لسحب القوات من أفغانستان بحلول 31 أغسطس.

ويعكس اقتراح البنتاجون تزايد المخاوف الأمنية عند مطار كابول حيث يتم إجلاء المواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر.

وقال المسؤول إن واشنطن تقول لطالبان إن مهلة 31 أغسطس مرهونة بتعاون الحركة في تسهيل الإجلاء.

ومن المقرر أن يلقي بايدن كلمة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وفي إطار الأمن في أفغانستان، دعا الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة خلال قمة لمجموعة السبع عبر الإنترنت إلى ضمان أمن مطار كابول "ما دام ذلك ضروريا" من أجل "استكمال" عمليات إجلاء أفغان يعتبرون في خطر مع عائلاتهم.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشل أن قادة الاتحاد طلبوا من "أصدقائهم الأمريكيين ضمان أمن المطار ما دام ذلك ضروريا"، في وقت تمسك الرئيس بايدن بمهلة 31 أغسطس .

وقال ميشل، خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، إن الأوروبيين يطلبون كذلك من الولايات المتحدة "ضمان وصول عادل ومنصف إلى المطار لجميع المواطنين الأفغان المؤهلين لإجلائهم".

وكان البنتاجون قد قال في وقت سابق اليوم إنه لم يطرأ أي تعديل حتى الآن على خطة استكمال عمليات الإجلاء من أفغانستان بحلول نهاية أغسطس الجاري، وإنها تعتزم سحب القوات الأمريكية بحلول هذا التاريخ.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون إن الوزارة تعتقد أن لديها القدرة على إخراج جميع الأمريكيين الذين يريدون المغادرة من أفغانستان بحلول 31 أغسطس.

وكانت دول عدة من الحلف الأطلسي طلبت الأسبوع الماضي من الأمريكيين تمديد هذه المهلة حتى يتم إجلاء مزيد من الأشخاص المعرضين للخطر، غير أن طالبان جددت الثلاثاء تحذيرها بوجوب الالتزام بالمهلة المحددة.