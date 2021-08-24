شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب اللبنانى سعد رمضان يعلن إصابته بفيروس كورونا ويعتذر لمن خالطه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب اللبناني سعد رمضان، عن إصابته بفيروس كورونا، مقدما الاعتذار لكل من خالطه خلال الفترة الماضية، ونشر اللبناني سعد رمضان على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، صور من نتيجة التحاليل الطبية التي تبين إصابة بفيروس كورونا.

ووجه سعد رمضان، رسالة بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، قائلا: " لكل من خالطني ‏مؤخّرا بعتذر منكم، نتيجة فحص الكورونا إيجابي".



سعد رمضان على انستجرام

وكان قد أقلق الفنان اللبناني سعد رمضان، المتابعين عليه وعلى صحته بسبب الصورة الأخيرة التي نشرها على حسابه الرسمي على انستجرام، ونشر رمضان عبر خاصية الستوريز صورةً ليده واضعاً المصل فيها دون التعليق عليها أو كشف أي تفاصيل أخرى.

وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر متسائلين ما إذا كان سعد رمضان اصيب بفيروس كورونا.