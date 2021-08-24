شكرا لقرائتكم خبر عن "يارب حد يجبر بخاطره".. حكاية صورة هاني رمزي مع طفل من معجبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض النجم هاني رمزي، لموقف مع طفل من معجبيه طلب منه التقاط صورة تذكارية إلا أنه لا يمتلك تليفون لالتقاط الصورة، فبادر هاني رمزي بالتفاعل مع طلب الطفل بكل إنسانية، حيث التقط صورة عبر هاتفه المحمول وقام بمشاركتها على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، املا في أن تصل إليه ويحصل على الصورة.



هانى رمزي على انستجرام

وشارك الفنان هاني رمزي، الصور على حسابه بموقع "انستجرام"، وذكر الموقف قائلا: "أحمد نفسه يتصور معايا ومعندوش موبايل قلت له هصور أنا وهنزلهالك على السوشيال ميديا يارب يلاقي حد يجبر بخاطره ويأخذ الصورة ويطبعها له".



هانى رمزي مع احمد

وكان قد اختار الأطفال من ذوي الهمم الفنان هاني رمزي سفيرًا للسعادة في إطار فعاليات سومبوزيوم العلمين بمشاركة 40 من أهم رسامي العالم يمثلون مدارس وتيارات فنية مختلفة.

وتسلم هاني رمزي درع تكريمه في حفل ختام السومبوزيوم يوم 23 أغسطس، وقد أعرب هاني رمزي عن سعادته بالاختيار والتكريم وقال: إن هذا التكريم يمثل أهمية كبيرة بالنسبة له كونه يأتي من أطفال ومن ذوي الهمم فهو أمر أسعده كثيرًا ويعتبره مؤشرًا بأنه يسير في الطريق الصحيح بالأعمال الكوميدية التي يقدمها وأحدثها مسرحية أبو العربي وفيلم 200 جنيه الذي يعتبره مفاجأة وتحولاً في نوعية أدواره السينمائية".

ومن جهته قال ياسر رجب رئيس السومبوزيوم إن الأطفال من ذوي الهمم سيشاركون في فعاليات السومبوزيوم من خلال مسابقة أجرتها إدارة السومبوزيوم لاختيار الأعمال الفنية التي أبدعها الصغار وعرضها إلى جانب أعمال رسامي العالم في ختام السومبوزيوم.

وأوضح أن دخل السومبوزيوم سيتم توجيهه لصالح إنشاء مدينة عمر سعادة كأول مدينة خاصة بالأطفال من ذوي الهمم وستضم مدرسة ومستشفي ومعهدًا لتخريج المدربين الذين يتعاملون مع الأطفال.