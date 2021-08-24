شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم وهشام عاشور على متن طائرة بعد انتهاء "شهر العسل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت مضيفة الطيران، جيسى على، صور لها برفقة الفنانة الكبيرة نيللى كريم، وزوجها هشام عاشور لاعب الإسكواش السابق، على متن طائرة بعد قضائهما لشهر العسل فى نيويورك.

ونشرت المضيفة صورتها مع هشام عاشور لاعب الإسكواش السابق عبر انستجرام وعلقت:"جبتلكم هشام عاشور من شهر العسل"، وعلقت على صورتها مع نيللى كريم :"وعروسته القمر نيللى كريم".



نيللى كريم



هشام عاشور

وكانت النجمة نيللي كريم قد ظهرت في صور جديدة مع زوجها نجم الإسكواش السابق هشام عاشور، بصحبة عدد من أصدقائهما، أثناء قضائهما لشهر العسل في نيويورك، يتجولان في شوارع نيويورك ونالت الصور إعجاب العديد من الجمهور فور قيام عاشور بنشرها عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع "انستجرام".

وكشفت الفنانة نيللى كريم، عن أن "دبل" زفافها على لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، تم تصنيعهما خصيصا لهما، على يد شخص متخصص فى تصميم المجوهرات فى مدينة نيويورك الأمريكية.