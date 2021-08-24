شكرا لقرائتكم خبر عن منتصر النبراوى: تذكرتى تعمل بجودة عالمية ونحرص على جودة أعمالنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت أمس شركة "تذكرتي" الرائدة فى نظام الحجز الإلكترونى للتذاكر وتنظيم المناسبات العامة، برئاسة منتصر النبراوى، عقداً مع مسرح "كايرو شو" برئاسة مجدي الهوارى، لتحصل تذكرتى على الحق الحصرى لحجز وتسويق تذاكر مسرحية "علاء الدين"، بطولة النجم أحمد عز.

منتصر النبراوى ومجدى الهوارى

من جانبه علق السيد منتصر النبراوى على هذا التعاقد في تصريحاته لـ"الخليج 365"، حيث أوضح أن شركة "تذكرتى" تعمل بسيستم ونظام ذى جودة عالية لا يقل عن كبرى المنصات العالمية، وأن مسرح كايرو شو كذلك تم صناعته بأحدث أنواع التكنولوجيا.

وأضاف النبراوى قائلا:"كان لنا السبق أن يتم التواصل معنا من قبل كايرو شو، والحمد لله تم التعاقد بأريحية شديدة من قبل الطرفين.

منتصر النبراوى

وعن كيفية اختيار تذكرتى لنوعية العروض التي يقيمون معها شراكة، قال النبراوى:" بالفعل بيفرق معانا أبطال العرض من ممثلين وإخراج وغيره، والفكرة التي يقدمونها للجمهور، ونحن نثق في كايرو شو لأنها تقيم عروضا قوية لنجوم كبار لهم جماهيريتهم، كما تمتلك مسارح تم تأسيسها بتقنيات عالية مثل مسرح موفنبيك في أكتوبر، ومسرح كايروفيستفال في التجمع الخامس".