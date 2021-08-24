إصابة الفنان اللبناني سعد رمضان بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان اللبناني سعد رمضان إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر سعد رمضان صورة لنتيجة الفحص الطبي لفيروس كورونا، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلّق عليها قائلًا: "لكل من خالطني مؤخرًا بعتذر منكم.. نتيجة فحص كورونا إيجابي".

من ناحية أخرى طرح سعد رمضان مؤخرًا أغنية حبّيت، وتعد هذه أول أغنية يطرحها باللهجة المصرية، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها على موقع " الوتيوب".

الأغنية من كلمات الشاعر مازن ضاهر، ألحان فضل سليمان، توزيع ماجد ضاهر، ميكس وماستر محمد مقهور، أما الليريك فيديو من إخراج حسين شعلان وإنتاج المولى برودكشن.