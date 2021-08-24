كريم فهمي يُقبل زوجته في أحدث ظهور لهما (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان كريم فهمي جمهوره بصورتين تجمعه بزوجته دانيا البناوي، نشرهما عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "كريم" في الصور وهو يُقبل زوجته خلال تواجدهم لقضاء عطلتهما الصيفية في جزر المالديف.

وعلق كريم فهمي على الصور قائلا : "أفضل أيام في جزر المالديف".

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي الفيلم الكوميدي "ديدو" الذي عرض مؤخرا بدور العرض السينمائي.

والفيلم بطولة حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، هدى المفتي، نور قدري، عمر شرقي، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.