اتهمت إيناس الدغيدي بإشاعة الفاحشة وهذا سبب خلافها مع رامز جلال.. أشهر أزمات آثار الحكيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

عملها كمضيفة في أحد الفنادق أتاح للفنانة آثار الحكيم فرصة اللقاء مع مكتشفها فنيا الفنان الراحل سمير غانم، وبعد مشوار فني حافل، دخلت الفنانة في صراعات عديدة قبل إعلانها قرار الخروج من الساحة الفنية.

الفنانة آثار الحكيم التي تدخل اليوم عامها ال63، إذ ولدت في 24 أغسطس عام 1958، كانت قد تحدثت عن بدايتها الفنية خلال لقاء لها مع الإعلامية سلمى الشماع، وقالت: "انا حاصلة ليسانس إنجليزي في كلية التربية، وكنت أعمل مضيفة في أحد الفنادق، وعندما شاهدني الفنان سمير غانم، سألني إن كنت أحب التمثيل، وقلت أجرب".

ومع مشاركة الفنانة آثار الحكيم في العديد من الأعمال الفنية، ومنها مسلسلات "أبنائي الأعزاء شكرا"، و"الحب وأشياء أخرى"، و"ليالي الحلمية"، الجزء الأول من "زيزينيا"، وأفلام "الحب فوق هضبة الهرم"، و"قاتل مقتلش حد"، و"النمر والأنثى"، بدأت في ترسيخ مكانتها الفنية.

وخلال السنوات الماضية، دخلت الفنانة آثار الحكيم في العديد من الخلافات، بسبب مواقفها مع زملائها، وأيضا إعلاميين ومخرجين ومنتجين.

وشهد عام 2003 خلاف الفنانة آثار الحكيم مع الراقصة دينا، ونشبت بينهما أزمة قوية أثناء تصوير مشاهد مسلسل "فريسكا"، ومنها ما تحدثت عنه دينا خلال ظهورها في برنامج "فحص شامل"، وقالت: "فوجئت أن لها شخصية غريبة جدا في البلاتوه، شعرت بالفزع منها، إذ اعترضت على تقديمي أحد المشاهد بدعوى أني أرتدي فستان عاري، وهو ليس كذلك".

دينا خلال ظهورها في برنامج "شيخ الحارة"، نفت اتهامها أنها من أسباب إعتزال الفنانة أثار الحكيم، وقالت: "هي من ظلمتني، إذ دخلت موقع التصوير، ووجدتها (بتتخانق) مع ممثلة صاعدة، بسبب رفض أثار الحكيم لملابس الممثلة في أحد المشاهد، وقلت لها إنتي معترضة ليه ده شغل مخرج، وفوجئت بها تقول لي (من رأى منكم منكرًا) وقمت بالرد عليها لو مش عاوزة تشتغلي ما تشتغليش".

تحرش

وخلال ظهور الفنانة آثار الحكيم في برنامج "ولا تحلم" على قناة "الحياة 2"، كشفت عن أزماتها مع الإعلامية هالة سرحان، وقالت: "هالة تحرشت بي لمدة 3 أيام في 3 حلقات متتالية واغتابتني.. وتعجبت من عدم استضافتها لي، ولكنها لا تستطيع القيام بذلك في الأساس.. كما أن برنامجها فاشل".

وأوضحت أثار، بأنها تعرضت لتحرش نفسي وليس جنسي، من الإعلامية هالة سرحان، عبر برنامجها "آن الأوان" على قناة المحور.

رامز جلال

بعد تصويرها إحدى حلقات برنامج "رامز قرش البحر"، وصل الصراع بين الفنانة رامز جلال والفنانة آثار الحكيم إلى ساحات القضاء، وخلال ظهورها في قناة "التحرير" شنت عليه هجوم حاد، وقالت "لما تحب تعمل برنامج تافه زيك، تجيب ناس تافهين".

كبت وإشاعة الفاحشة

الفنانة آثار الحكيم خلال ظهورها في برنامج "2 في أتنين" مع الإعلامي وائل الإبراشي، وجهت إتهامات ساخنة إلى المخرجة إيناس الدغيدي، وقالت: "إيناس تقدم مشاهد ساخنة لا تتفق مع شهر رمضان، بسبب معاناتها من الكبت، وما تقدمها يشيع الفاحشة".

ومن جانبها ردت المخرجة على الفنانة وقالت :"لا أعتقد أن الفنانة أثار الحكيم لديها التزام حقيقي، ربما يكون إدعاء بالفضيلة، وهي من عملت في ملهى ليلي، وعليها ارتداء طرحة والجلوس على كنبة والبكاء وتقدم مسلسل بهذا الأسلوب".

الفنانة آثار الحكيم تزوجت مرتين المرة الأولى من مجدي جودت عام 1987، وكانت في تلك الفترة من أهم النجمات على الساحة، وأنجبت أبناءها الثلاثة "عمر"، و"علي"، و"عبد الرحمن"، ثم واجهت سلسلة من المشاكل حيث حرّك الزوج الأسبق دعوى قضائية لضم أولاده لحضانته، وبالفعل حُرمت من أبنائها لمدة عامين قبل أن يتزوج الأب بأخرى ويعود الأبناء مجددًا لها.

وتزوجت الفنانة أثار الحكيم للمرة الثانية من الإعلامي ياسر كمال خليل، وفي عام 2008 خرجت لتعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي.