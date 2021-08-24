دنيا أسامة عيد تشارك في مسلسل "حبي الباهر"



محمد اسماعيل - القاهرة - بدأت الفنانة الشابة دنيا أسامة عيد تصوير مشاهدها في المسلسل الكويتي "حبي الباهر" المقرر عرضه في دراما رمضان القادم، ويجري تصويره في دولة الكويت.

أحداث المسلسل على مدار 30 حلقة، ما بين أسرة الفنان القدير إبراهيم الحربي وأسرة الفنان القدير جاسم النبهان.

مسلسل “حبي الباهر” بطولة جاسم النبهان، إبراهيم الحربي، باسمة حمادة، زهرة الخرجي، حمد أشكناني، فوز الشطي، عبدالله التركماني، فيّ الشرقاوي، ومحمد الدوسري، ومجموعة من النجوم الكويتيين، وهو من تأليف علياء الكاظمي، وإخراج خالد جمال.

يذكر أن دنيا أسامة عيد شاركت في دراما رمضان الماضي بالمسلسل الخليجي "سما عالية" للمخرج محمد دحام الشمري، و يشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من نجوم التمثيل من الكويت ومصر، حيث يشارك من الكويت حمد العماني وشيماء سليمان وجاسم النبهان وعبدالله السيف وفوز الشطي وسليمان الياسين وانتصار الشرائح وزهرة الخرجي وعبدالله التركماني، ومن مصر كلاً من نهى رأفت وحامد الشراب وندى عادل وأحمد كشك.