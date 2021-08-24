اليوم..المطربة بلقيس ضيفة “أجمد 7" على "نجوم أف.إم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحل المطربة بلقيس، اليوم الثلاثاء، ضيفة على برنامج "أجمد 7 الساعة 7"، مع المذيعة جيهان عبد الله، وذلك عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، و"نجوم TV"، لتتحدث عن أحدث أغنياتها "دبلوماسي" والتى تعد الأولى لها باللهجة المصرية.

وتكشف بلقيس عن سر تقديمها الأغنية المصرية، وهل ضمن خطتها أن تستمر في التواجد فى مصر وتقديم أغنيات أخرى خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن تقديمها أكثر من حفل غنائي موخراً، كما ترد على أزمتها مع نقابة المهن الموسيقية وكيف تم حل الموقف بشكل سريع.

وحققت بلقيس فتحي، نجاحاً كبيراً في مصر خلال الفترة الماضية، حيث أحيت حفلا غنائيا ضخمًا الأيام الماضية في إطار عروض دار الأوبرا المصرية الصيفية بمصاحبة أوركسترا الفن بقيادة المايسترو أحمد طه، على خشبة مسرح النافورة ورفع الحفل شعار كامل العدد.

كما تصدرت النجمة بلقيس التريند خلال الفترة الماضية بأغنيتها «ممكن»، التي قدمتها مع المطرب سيف نبيل وحققا بها نسبة مشاهدة كبيرة تخطت الـ88 مليون مشاهدة، وهي من كلمات وألحان سيف نبيل، وتوزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج دان حداد.