بعد خضوعها لعملية جراحية.. خروج ابنة علي الطيب من المستشفى (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان علي الطيب عن خروج ابنته من غرفة العمليات بعد خضوعها لعملية جراحية لم يكشف عن تفاصيلها، اليوم.

ونشر علي صورة تجمعهما من داخل المستشفى، وأخرى تجمع ابنته مع الطبيب الذي أجرى لها العملية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :" اللهم لك الحمد و الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك، لولي عملت العملية و خرجت بالسلامة".

وعلق الطيب، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلًا: اللهم احفظ لي روحًا أخشى عليها من ضرر يمسها فيمسني أضعافه، اللهم إني استودعتك ابنتي فاحرسها بعينك التي لا تنام.. لولي هتعمل عملية كمان شوية.. دعواتكم ليها يا حبايب".

وانهالت عليه التعليقات من الجمهور ونجوم الفن ومن بينهم الفنانة التونسية درة والفنانة السورية كندة علوش".

وشارك الطيب مؤخرًا في مسلسل الاختيار 2 مع الفنان أحمد مكي وكريم عبدالعزيز ولعب خلال أحداثه دور هشام الصاوي.