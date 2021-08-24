تعليق محمد هنيدي على منشور “ذا روك” يثير السخرية على فيسبوك

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 27 دقيقة

أثار تعليق الممثل المصري محمد هنيدي على منشور للنجم العالمي داوين جونسن “ذا روك”، على فيسبوك موجه واسعة من السخرية.

وتفاعل هنيدي مع صورة نشرها “ذا روك”، يظهر خلالها بلياقة بدنية عالية، وقال فيها: “انتهاء أسبوع طويل من التدريبات في الجيم”.

وعلّق هنيدي على الصورة بطريقته الساخرة بأن “عضلة الحوض في كتفك مش ظابطة (ليست مثالية) يا أبو نسب (صهري)… حاول الذهاب إلى جيم آخر بدلاً من هذا”.

ونال تعليق هنيدي الساخر على أكثر من 100 ألف إعجاب، و300 رد.

ويتابع هنيدي على فيسبوك أكثر من 24 مليون متابع، ويحرص هنيدي على التفاعل مع النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة زملائه في مجال التمثيل في مصر، والعالم العربي.

وينتظر النجم محمد هنيدي طرح فيلمه “الإنس والنمس”، بدور العرض السينمائي.

ويذكر ان فيلم “الإنس والنمس” بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، شريف دسوقي وغيرهم، ومن إخراج شريف عرفة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول “تحسين” الذي يعمل في بيت الرعب بإحدى مدن الملاهي، وتنقلب حياته رأساً على عقب حين يقع في حب “عفريتة” تلعب دورها الفنّانة المصرية منة شلبي، في أول شراكةٍ سينمائية بينها وبين هنيدي.