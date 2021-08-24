جورج وسوف يبعث برسالة مؤثرة لـ”نجله جونيور”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 59 دقيقة

في أول تعليق للفنان السوري، جورج وسوف، على زفاف نجله، وذلك بعد مرور 4 أيام على احتفاله معه ومع عروسه.

وبعث وسوف رسالة مؤثرة، أمس الاثنين، إلى نجله جورج جونيور وعروسه إيلينا عبر حسابه على موقع “تويتر”، هنأهما فيها “بعرس مليء بالحب” بحسب تعبيره، كما تمنى لهما التوفيق في حياتهما الجديدة.

ثم توجه جورج وسوف من نجله وعروسه إلى أنه في انتظار حفيده الأول منهما، بعبارة “مشروع جدو”.

ونشر وسوف مع رسالته المؤثرة صورا من حفل زفاف نجله، والتي تجمعه به، والعريس مع عروسه.

وكان جورج وسوف احتفل، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بخطوبة نجله جورج جونيور.

يشار إلى أن جورج وسوف أحيا، الشهر الماضي، أول حفل غنائي له في المملكة العربية السعودية، وذلك في جدة.

ووصف وسوف حفله الأول في السعودية بأنه “ليلة من العمر”، ووجّه الشكر إلى هيئة الترفيه السعودية ورئيسها المستشار تركي آل الشيخ، وكذلك الشركة المنظمة للحفل.

كما وجّه وسوف الشكر الأكبر لجمهور جدة حيث أحيا الحفل، الذي أكد أنه أحبه واستمع إلى أغنياته منذ سنوات، وقابله لأول مرة.

وكان جورج وسوف قال لجمهوره بعد صعوده على المسرح في حفله الأول في المملكة العربية السعودية: “مساء الخير من كل القلب لجمهور ظل يسمعني لسنوات ويحبني وأول مرة أراه اليوم”.