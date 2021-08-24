أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021 في العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت أسعار الذهب في العراق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24 أغسطس/آب 2021، بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

وابلغ جرام الذهب عيار 24، 84.731 ألف دينار (58.05 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21، (الأكثر تداولا بالأسواق)، إلى 74.141 ألف دينار ( 50.80 دولار)، وجرام الذهب عيار 18، إلى 63.549 ألف دينار (43.54 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 49.427 ألف دينار (33.87 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12، نحو 42.365 ألف دينار (29.03 دولار).

الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في العراق، نحو 2.635 مليون دينار (1806 دولارات).

أما سعر الجنيه الذهب في العراق، فسجل 593.130 ألف دينار (406.39 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وانخفضت أسعار الذهب، بالبورصات العالمية، في تعاملات الثلاثاء، لكنها تحوم فوق المستوى النفسي الهام البالغ 1800 دولار.

ويؤدي تزايد التهديد الناجم عن زيادة الإصابات بالسلالة المتحورة "دلتا"، في تغذية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي ربما يرجئ تخفيف موقفه التيسيري.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية، بنسبة 0.1% ، إلى 1803.53 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:50 بتوقيت جرينتش، بعدما قفز نحو 1.4%، أمس الإثنين.

واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1806.30 دولار.

واستقر مؤشر الدولار بعد أن نزل نحو 0.6% أمس الإثنين.





وقال هوي لي الاقتصادي لدى "أو.سي.بي.سي" بنك، إن حقيقة أن الذهب تجاوز مجددا مستوى 1800 دولار تقول إن السوق ما زالت قلقة للغاية بشأن السلالة دلتا.

ويركز المستثمرون الآن على كلمة مقررة لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، في ندوة جاكسون هول السنوية في وايومنج إذ يترقبون أي مؤشرات على خطط تقليص البنك المركزي الأمريكي للتحفيز.

