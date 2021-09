نيقولا معوّض ينشر الإعلان الأول لمسلسل عالحلوة والمرة ويستعد لـعرض ماكو

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

"الخليج 365" من بيروت: نشر الممثل اللبناني نيقولا معوض عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الإعلان الأول لمسلسل عالحلوة والمرة والمقرر إطلاقه يوم 29 أغسطس على قناة MBC 4، وهو النسخة العربية من المسلسل التركي في السراء والضراء، ومن إنتاج MBC، سيناريو وحوار مي حايك ولبنى مشلح ومن إخراج فكرت قاضي.

وكشف الإعلان عن ظهور معوض ببدلةٍ ناصعة البياض في حفل زفافه، يسير وسط صفين من المدعوين للحفل وجميعهم يتشح بالأبيض، حتى يصل إلى المنصة حيث تنتظره حبيبته، ووسط تصفيقً حار يتوقف الجميع بعد ظهور امرأة برداءٍ أحمر تقف خلفهما.

ويشارك معوض في بطولة العمل كل من دانا مارديني، باميلا الكيك، جو طراد، كارمن لبس، سلمى المصري، ومحمد خير الجراح، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي حول ريان الذي يصل إلى لبنان بعد خمس سنوات عاشها في لندن لكي يتزوج، ولكن تظهر مفاجأة من الماضي تعكر صفو هذا الزواج كثيرا.

وينتظر نيقولا إطلاق فيلمه السينمائي المصري الأول ماكو بدايةً من 1 سبتمبر في دور العرض المصرية والعربية ، والذي تم تصوير معظم مشاهده تحت الماء وتدور حول ٨ أشخاص في رحلة مثيرة تحت مياه البحر الأحمر في مكان مليء بالذكريات، وهو مستوحى من قصة حقيقة عن العبارة سالم اكسبريس.

كما انتهى الفنان اللبناني مؤخرًا من تصوير دوره في فيلم الأميركي للمخرج الكبير جورج ميلر، الحائز على أوسكار، والذي قدم الكثير من الأفلام المهمة مثل Mad Max وThe Witches of Eastwick وHappy Feet." ويعتبر نيقولا هو الممثل العربي الوحيد المشارك في الفيلم ومن المقرر عرضه في 2022، كما انتهى أيضًا من تصوير الفيلم الأمريكي His Only Son في الولايات المتحدة، وينتظر إطلاقه قريبًا.