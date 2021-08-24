شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عودة عرض مسرحية علاء الدين للموسم الثانى برعاية "تذكرتى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النجم أحمد عز لعرض مسرحيته "علاء الدين" لموسم ثانى على مسرح "كايرو شو" بمدينة السادس من أكتوبر، يوم 16 سبتمبر المقبل، حيث تم فتح باب حجز التذاكر بالتعاون بين شركة تذكرتى وكايرو شو، حيث يعود العرض مرة أخرى، بعد انطلاقه للمرة الأولى في موسم الرياض يوم 26 ديسمبر عام 2019، وبعد ذلك عرض في مصر يوم 6 فبراير عام 2020 وحققت نجاحاً كبيراً على مدار عام كامل.



مسرحية علاء الدين

وأعلنت شركة تذكرتى الرائدة فى نظام الحجز الإلكترونى للتذاكر وتنظيم المناسبات العامة، برئاسة منتصر النبراوى، عقداً مع مسرح "كايرو شو" برئاسة مجدى الهوارى، أول كيان قطاع خاص لصناعة الترفيه والعروض الحية، وحصلت " تذكرتي" بمقتضى التعاقد على الحق الحصرى لحجز وتسويق تذاكر مسرحية علاء الدين وذلك ضمن اهداف الشركتين فى النهوض بالثقافة والترفيه والفنون لخدمة الجمهور المصرى ونشر ثقافة العروض الحية والمواسم المسرحية الممتدة صيفاً وشتاءً التى اشتهرت بها مصر على مدار عقود.



احمد عز من عرض علاء الدين

مسرحية "علاء الدين" هي أول تجربة مسرحية يخوضها النجم أحمد عز خلال مشواره الفني بعد العديد من التجارب والنجاحات السينمائية، ويشارك في بطولتها تارا عماد بشخصية "ياسمين" ومحمد ثروت "الجني"، وهشام اسماعيل "الوزير جعفر" وسامي مغاوري "السلطان"، اسلام ابراهيم "قفة"، محمد جمعة "فرعون"، وإخراج مجدي الهواري.



احمد عز وتارا عماد

ويعيش أحمد عز حالة من النشاط الفني على كافة المستويات اذ حقق نحاحاً كبيراً في شهر رمضان الماضى في الدراما بمسلسل "هجمة مرتدة" الذى تناول ملف من ملفات المخابرات المصرية، وبعد ذلك عرض له فيلم "العارف" الذى تصدر إيرادات موسم عيد الفطر بوصوله إلى 52 مليون جنيه ومستمر عرضه حتى الآن، كما انتهى عز من تصوير فيلم جديد بعنوان "الجريمة" بمشاركة منة شلبى وإخراج شريف عرفة.



احمد عز



احمد عز



تارا عماد



سامى مغاورى



اسلام ابراهيم



هشام اسماعيل