فنان مصري يطلب الدعاء لطفلته بسبب خضوعها لعملية جراحية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:45 مساءً - نشر الفنان ” علي الطيب ” منشورا له عبر حسابه على إنستجرام كشف من خلاله عن خضوع طفلته لعملية جراحية مطالبا جمهوره بالدعاء لها .

وتضمن المنشور صورة لإبنة علي الطيب وهي على سرير المستشفى وترتدي ملابس العمليات .. وكتب في تعليقه عليها : ” اللهم احفظ لي روح أخشى عليها من ضرر يمسها فيمسني أضعافه ” .

وتابع : ” اللهم إني استودعتك إبنتي فأحرسها بعينك التي لا تنام .. لولي هتعمل عملية كمان شوية .. دعواتكم ليها يا حبايب ” .