كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:45 مساءً - نشر الفنان ” علي الطيب ” منشورا له عبر حسابه على إنستجرام كشف من خلاله عن خضوع طفلته لعملية جراحية مطالبا جمهوره بالدعاء لها .
وتضمن المنشور صورة لإبنة علي الطيب وهي على سرير المستشفى وترتدي ملابس العمليات .. وكتب في تعليقه عليها : ” اللهم احفظ لي روح أخشى عليها من ضرر يمسها فيمسني أضعافه ” .
وتابع : ” اللهم إني استودعتك إبنتي فأحرسها بعينك التي لا تنام .. لولي هتعمل عملية كمان شوية .. دعواتكم ليها يا حبايب ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فنان مصري يطلب الدعاء لطفلته بسبب خضوعها لعملية جراحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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