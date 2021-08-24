فيلم Spider-Man: No Way Home.. العالم يكتشف شخصية سبايدر مان الحقيقي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر فيلم "سبايدر مان" الجديد محركات البحث بعد ساعات من عرض شركة "سوني" الإعلان الرسمي للفيلم المنتظر SPIDER-MAN: NO WAY HOME عبر قناتها على يوتيوب بعد تسريبه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأدى تسريب جديد يخص حبكة فيلم Spider-Man: No Way Home (سبايدر مان: لا طريق للوطن) إلى إثارة قلق رئيس استوديهات مارفل، كيفن فيج.



ووفقاً لموقع "فليكرينج ميث" الأمريكي، يتضمن التسريب الجديد تفاصيل كثيرة إن صحت من شأنها كشف حبكة الفيلم بالكامل، ووضع "مارفل" في مأزق.

وأوضح الموقع أن التسريب جاء من مستخدم مجهول على موقع "ريديت"، وبالتالي هناك احتمالية أن يكون الأمر مجرد تخمين من معجب بالسلسلة الجماهيرية.





ويتضمن التسريب مشهداً للبطل بيتر باركر "سبايدر مان" في المحكمة، يحاول إثبات براءته، بينما حدثت ثغرة كونية أدت إلى هجوم كائنات فضائية شريرة على الأرض بعد فراره من سجن كوني حبسهم فيه البطل الخارق دكتور سترينج.

ووفقًا للتسريب، كان السبب في فرارهم بيتر باركر عن طريق الخطأ، وكذلك يتضمن الفيلم ظهور النجمين توبي مكجواير وأندرو جارفيلد، اللذين سبق وقدما شخصية "سبايدرمان" في أفلام أخرى.

ويختتم التسريب، بأن العالم بأكمله سوف يعلم شخصية "سبايدر مان" الحقيقية، وأن بيتر باركر سينهي المرحلة الثانوية بعد نجاحه في إنقاذ العالم وإعادة الأشرار إلى محبسهم.

ومن المتوقع طرح فيلم "سبايدر مان: لا طريق للوطن" في ديسمبر/كانون الأول هذا العام، وهو من بطولة توم هولاند وبينديكت كامبرباتش.