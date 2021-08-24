الفنّان المغربيّ Bouziane يختصر مُعاناته في Lost

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"الخليج 365": طرح الفنّان المغربيّ الشابّBouziane أغنيته المُنفردة الثانية مع شركة Universal Music MENA بعنوان "Lost".

الأغنية من تأليفه وألحانه، تنتمي لنمط موسيقى الـTrap R&B، وتتناول مواضيع عدّة منها المشاكل الإجتماعيّة التي لها تأثير كبير على حياة الشباب والتي غالباً ما تُولّد الشعور بخيبة الأمل.

وعن أغنيته الجديدة قال بوزيان:" إنّ تأليف هذه الأغنية كان سهلاً وعفوياً بخاصّة أنّ كلماتها نابعة من القلب. فهي تختصر تجارب حياتيّة ومُعاناة شخصيّة وصعبة عشتها، وهي بمثابة صرخة ألم ضدّ ظلم الحياة".

وتابع: "أردت من خلال Lost أن أوجّه رسالة أنّ العقبات التي تُواجهنا في الحياة لها تأثير كبير في صياغة شخصيّتنا، فهي تجعلنا أقوى وأنضج ما يُساعدنا في التغلّب على المشاكل كافّة".

هذا، وقد أضاء بوزيان من خلال هذه الأغنية على وضع العائلات المغربيّة التي تُعرّض حياتها للخطر من خلال السفر عن طريق البحر بحثاً عن مُستقبل أفضل ".





