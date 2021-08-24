شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر: مبادرة الرئيس لدعم قضايا الوعي انتصارًا للفن يليق به وبالمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين، في تصريحات لـ الخليج 365، إنه معجب بمبادرة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لقضايا الوعي من خلال الدراما والسينما والفن، مؤكدا أن تلك المبادرة انتصارا للفن المصري يليق بحجم الرئيس وبقيمة الفن المصري والمصريين.

وأشار أمير الغناء العربي ونقيب الموسيقيين إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولي اهتماما كبيرا ببناء الإنسان والفن جزء أصيل من بناء أي مجتمع متحضر مثله من التعليم وغيره من الملفات التي تساهم في بناء الإنسان.

وتمني أمير الغناء العربي هاني شاكر، أن تشمل المبادرة الفن الغنائي أيضا لأن ما يحدث في مصر من تطور علي جميع النواحي يشهد له العالم كله، لا يليق أبدا أن تكون أغاني المهرجانات هي العنوان للفن الغنائي المصري.

وتمني أيضا أن يحارب الرئيس عبد الفتاح السيسي التيار الهابط في الفن، ليس بمنعه ولكن بتقديم فن هادف وراقي يكون في مواجهة الفن الهابط، وذلك من خلال عودة المهرجانات الغنائية مرة أخري مثل أضواء المدينة وليالي التلفزيون وتتنقل لكل محافظات مصر، موضحا أنه لا يجب أن نكتفي بمهرجان الموسيقي العربية ومهرجان محكي القلعة فقط في بلد بحجم مصر.

وتمني هاني شاكر أن تعود شركات الإنتاج الغنائي للعمل من جديد ويكون هناك منافسة بين أكثر من شركة لصالح الفن، إضافة إلي عودة إنتاج قطاع الإنتاج والذي سبق وقدم أعظم الأعمال الدرامية في تاريخ مصر، خاصة أن هناك عدد من الأعمال الدرامية تظهر المرأة المصرية والإنسان المصري بشكل لا يليق بمكانته وقيمة مصر والمصرين.