شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة صوتية من نضال الشافعى تطمئن جمهوره وتكشف موعد خروجه من المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان نضال الشافعي، على طمأنة جمهوره ومتابعيه، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها المستشفى وخضع لعملية جراحية، ونشر رسالة صوتية له تعبر عن وضعة الحالي.

نشر نضال الشافعي رسالة صوتية عبر حساب منسوب له على انستجرام، قال فيها:" أنا الحمد لله عديت الوضع الحرج، الحمد لله وباذن الله في خلال أيام قليل هطلع من المستشفى، انا بشكر كل الناس الى وصلنى دعاهم واهتمامهم واتصالاتها وبقولهم ألف شكر ان ربنا سخركم ليا تقفو جنبى، فعلا الشدائد بتبين معادن الرجال والصحاب".

وكان الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكى، قد زار الفنان نضال الشافعي في المستشفى، ونشر الحساب الرسمي للمركز الكاثوليكي عبر موقع "فيس بوك"، صور الزيارة والتي قام بها الأب بطرس بإهداء نضال الشافعي لوحة لأسماء الله الحسنى، في أول ظهور له منذ إجراء جراحة بالقولون.



نضال الشافعى

وخضع الفنان نضال الشافعي لعملية جراحية استأصل فيها 15 سم من القولون، ويظل نضال الشافعي في المستشفى للاطمئنان على حالته، حيث زاره الدكتور أشرف زكي والفنانة نهال عنبر، والمخرج خالد جلال.

وتعود المشكلة لتعرض نضال الشافعي لضغط عصبي كبير؛ بسبب منتج فيلم "ميني بار" بعد أن أخلف اتفاقه معه بشأن الفيلم وجودته ومستلزمات التصوير، مما ترتب عليه تعرض نضال لضغط عصبي شديد بعد الانتهاء من التصوير ودخوله المستشفى بشكل عاجل، وحاول الأطباء السيطرة على الوضع الصحي لمدة يومين إلى أن استلزم الثقب جراحة عاجلة داخل أحد المستشفيات بالمهندسين.