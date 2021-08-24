شكرا لقرائتكم خبر عن بفضل أول بوست.. أنجلينا جولى تحقق رقمًا قياسيًا على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت النجمة العالمية أنجلينا جولى، رقما قياسيا على تطبيق إنستجرام للتواصل الاجتماعي، حيث أصبحت رسميا هي أسرع مستخدم يصل إلى مليون متابع على التطبيق، بفضل أول منشور لها وهو عبارة عن رسالة تلقتها من فتاة أفغانية.

وفقا لـصحيفة "Evening Standard" البريطانية، حطمت أنجلينا جولي، البالغة من العمر 46 عاما، الرقم القياسي لأسرع نمو إلى مليون متابع على انستجرام، عندما حققت هذا الإنجاز في 3 ساعات فقط.



انجلينا جولى

ووفقا لــ"سبوتنيك" كان الرقم القياسي لأسرع نمو في المتابعين على إنستجرام لصالح أحد أبطال سلسلة أفلام هاري بوتر، روبرت جرينت، الذي حصد مليون متابع في 4 ساعات ودقيقة واحدة بعد ظهوره لأول مرة على منصة التواصل الاجتماعي في نوفمبر الماضي.

وكان جرينت هزم ديفيد أتينبورو، الذي كسر رقم الممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون، بأربع ساعات و44 دقيقة، عندما انضم إلى إنستجرام في سبتمبر الماضي.

واحتفظت جينيفر أنيستون بالرقم القياسي لمدة عام تقريبا قبل أن يحكمه ديفيد أتنبورو، وعندما انضمت أنيستون إلى إنستجرام في أكتوبر 2019، اكتسبت مليون متابع في 5 ساعات و16 دقيقة.

وكان أول منشور لجولي عبارة عن صورة لرسالة عاطفية تلقتها من فتاة في أفغانستان تواجه حاليا حكم حركة طالبان.