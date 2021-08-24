شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الفنانة السعودية نيرمين محسن بعد ارتدائها الحجاب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت الفنانة السعودية نيرمين محسن الجمهور السعودى بإعلان ارتدائها الحجاب، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر تطبيق "سناب شات" قالت فيه: "أحببت في هذه الأيام الجلوس مع نفسي لأنني كنت أريد اتخاذ قرار جدي في حياتي ينفعني في دنياي وآخرتي، وإن شاء الله أن ينفعني الله به في الدارين".

وأضافت نيرمين محسن في الفيديو: "كنت ود أخذ هذا القرار بعيدا عن كل البشر بعيداً عن كل الناس، ولا يوجد كائن شاركني فيه أبدا، وأمي أول شخص عرف به، لأنني عزمت على هذا الأمر بتوفيق وإلهام ورحمة من رب العالمين، قبل أن أرجع الرياض أود أن أقول من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إني قررت أن أتحجب، وأسأل الله أن يجعله خيرا لي في الدنيا وفي الآخرة، وأسأل الله أن يغفر لنا ما مضى ويتقبل منا كل أعمال حسنة في الماضي والحاضر".

نيرمين محسن ممثلة سعودية تبلغ من العمر 38 سنة حيث أنها من مواليد 18 مارس عام 1993، اشتهرت عندما شاركت في البرنامج الكوميدي واي فاي عام 2012 ولها العديد من المسلسلات والبرامج، حيث بدأت مشوارها مع التمثيل عام 2010 بمشاركتها في مسلسل "أبو جانتي" مع سامر المصري، وبعد ذلك اختارها ياسر العظمة لتشارك معه في مسلسل "مرايا" عام 2011.



نيرمين محسن بعد ارتدائها الحجاب

ومن أبرز مسلسلاتها "سقف واحد"، "تذكرة داود"، "أنيسة الونيسة"، "الحب سلطان" عام 2014، وشبية الريح"، "سوبر محصل"، "بقايا ألم"، "انكسار الصمت"، "الفصلة" عام 2015، "مكان فى القلب"، "مستر كاش"، "شد بلد"، "دكتوراه في الحب"، "حريم بو سلطان"، "حارة الشيخ" عام 2016، "طماشة 6"، "سناب شاف"، "عوض أبا عن جد" عام 2017.

وفى عام 2018 شاركت في مسلسلات "صيف بارد"، "دار الزين"، "بدون فلتر"، و2019 شاركت في "يلا نسوق"، "سوق الدماء"، "سريع سريع"، "حالتنا حالة 2"، "أيام العسل"، "العاصفون 2"، وفى عام 2020 قدمت مسلسلات "مليار ريال"، "مامحى"، "حنين" وفيلم "الحوت الأزرق"، وشاركت في مسرحيات "مسرحية سوبر كيوت"، "مغتر و مفلس"، و"بنات الأكاديمية".



نيرمين محسن



نيرمين محسن



الفنانة السعودية نيرمين محسن



نيرمين محسن



نيرمين محسن



الفنانة السعودية نيرمين محسن



نيرمين محسن