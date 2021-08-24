شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دعم الرئيس له.. 10 معلومات عن الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال هو واحد من أبرز كتاب جيله، تعاون مع عدد كبير من نجوم الدراما التليفزيوينة الكبار منهم النجم الكبير الراحل نور الشريف، والنجم الكبير يحيى الفخرانى، وغيرهما، وبالأمس أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى بكتاباته للدراما التليفزيوينة، حيث وجه الرئيس الشكر له على جهوده فى الاهتمام بالوعى من خلال الأعمال الفنية والدرامية، ويرصد الخليج 365 10 معلومات عن الكاتب الكبير

السيناريست عبد الرحيم كمال من من مواليد 30 أكتوبر 1971 بمحافظة سوهاج.

- تخرج عبد الرحيم كمال فى المعهد العالي للسينما قسم السيناريو عام 2000.

- بدأ مشواره بﺳﻴﺖ ﻛﻮﻡ "شباب أون لاين" عام 2002.

- أول أفلامه السينمائية كان على جنب يا أسطى" للنجم أشرف عبد الباقي عام 2008.

- أول مسلسلاته كان مع النجم الكبير الراحل نور الشريف في "الرحايا - حجر القلوب" عام 2009.

- تعاون مع النجم الكبير يحيى الفخراني في عدة أعمال، منها: "شيخ العرب همام (آخر ملوك الصعيد)" عام 2010، "الخواجة عبد القادر" عام 2012، "دهشة" عام 2014، "ونوس" عام 2016، وأخيرا "نجيب زاهي زركش" في رمضان 2021.

- تعاون مع النجم عمرو سعد في مسلسل "يونس ولد فضة" عام 2016، والنجم محمد رمضان في مسلسل "زلزال" عام 2019، والنجمة روبي في مسلسل "أهو ده اللي صار" عام 2019.

- قدّم مع المخرج شريف عرفة فيلمه الملحمي "الكنز" على جزأين (الحقيقة والخيال 2017 - الحب والمصير 2019" مع نخبة من النجوم، على رأسهم: محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، وروبى.

- أخر أفلام عبد الرحيم كمال "خيال مآتة" مع أحمد حلمي عام 2019.

- بينما أخر مسلسلات عبد الرحيم كمال مسلسل "القاهرة كابول"، والذى عرض فى رمضان الماضى، بطولة فتحي عبدالوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي وغيرهم، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج حسام على.