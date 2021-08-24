شكرا لقرائتكم خبر عن ألفت عمر مدرسة وزوجة مراد مكرم فى مسلسل "أجازة مفتوحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة ألفت عمر ضمن احداث مسلسل "أجازة مفتوحة" الذى يجرى تصويره حاليا، شخصية مدرسة وهى زوجة الفنان مراد مكرم، الصديق المقرب لبطل العمل الفنان شريف منير، وتحدث بينهم العديد من المواقف ضمن أحداث العمل.

ويواصل أبطال مسلسل "إجازة مفتوحة" تصوير مشاهد العمل بشكل يومى، لإنهاء أكبر عدد من الحلقات تمهيداً لبدء العرض الشهر المقبل على إحدى قنوات المتحدة، حيث صورالمخرج محمد عبد الرحمن حماقى 3 أسابيع فى الأحداث، وانطلق العمل فى فبراير الماضى، وتوقف بسبب انشغال أبطاله بمسلسلاتهم الرمضانية.

مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ 40 حلقة، بطولة شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نورمحمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التي تواجهها العائلات سواء في العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهم أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.