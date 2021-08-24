"ياما في الجراب يا حاوي" تنطلق على مسرح " كايرو شو " بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

تنطلق الخميس ٢٦ أغسطس مسرحية " ياما في الجراب يا حاوي" للنجم الكبير يحيى الفخراني على مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في انطلاقتها الأولى الاسبوع الماضي على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية.

"ياما في الجراب ياحاوي" من إنتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي " ليلة من ألف ليلة" من إنتاج " كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم الذين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم النجم إياد نصار و نجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف الدسوقي وسما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

يا ما في الجراب يا حاوي تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم إنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والصراع على السلطة .