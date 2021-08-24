بعد إعلانه تبني طفلين.. سعد الصغير لمنتقديه:"ربنا محدش بيضحك عليه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

رفض الفنان سعد الصغير الاتهامات التي وجهت له عبر صفحته في موقع فيس بوك، بعد نشره بث مباشر كشف خلاله عن تبنيه طفلين مشردين من الإسكندرية.

ورد عبر صفحته في موقع فيس بوك على الانتقادات التي وجهت له، وكتب :"أتمنى من الناس اللي بتقول شو وترند، والكلام ده يسمعوا كويس الكلام الي في المدخلة، فقط اللي مش بتاع سعد الصغير، ده مش محتاج الترند ولا محتاج حد يقول سعد عمل ومش عمل، التجارة مع الله فوق أي شيء"

وتابع:" ياريت الناس اللي فاضيه وبتكلم تعمل خير، ولو عايز أعمل شو ياجماعه والله والله مش هعمل بطفلين عندي حاجات أكتر من كدا ممكن أعمل شو، ربنا محدش بيضحك عليه، وربنا يكرمنا ونفضل ونعمل خير ".

سعد تعرض لانتقادات عبر صفحته بعد نشره البث المباشر، إذ توالت تعليقات الهجوم، ومنها "بص أنا شايف إنه شو منك لإنك ليك موقف اتحكالي، ودة حصل واحد صاحبي راحلك عشان يطلب منك مساعدة لإنه بيحب مجال التمثيل جدا، و كان عشمة فيك بزيادة أول ما شافك، راح عشان يسلم عليك قمت مسلم عليه بطرف صباعك وسبته ومشيت".

وكان الصغير، قد أطلق بثا مباشرا بصحبة الطفلين "يحيى ومحمد"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وتبين أنهما ضحية التفكك الأسري فوالدتهما ووالدهما منفصلين وكلا منهما تزوج، الأم تزوجت من شخص كفيف قال عنه الأطفال إنه كان قاسيا معهما، وتزوج الأب من أخرى، وتحدثا أيضا من سوء معاملة زوجة الأب لهما وبكى أحدهما مؤكدًا أن بسببها تأثرت حالة إحدى عينيه.

جدير بالذكر أن الفنان سعد الصغير، طرح مؤخرًا أغنية "عسل أبيض" وهي من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبدالمنعم وتوزيع زيزو فاروق.