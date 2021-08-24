"عدوة الرجال".. أمينة رزق أشهر أم التي منحها يوسف وهبي البطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم الذكرى الـ18 على وفاة الفنانة القديرة أمينة رزق، إذ رحلت عن عالمنا في 24 أغسطس 2003.

أمينة رزق هي الأم الأشهر في تاريخ السينما، رغم أنها لم تتزوج ولم تنجب من الأساس، إلا أن أداءها العبقري لشخصية الأم، جعل منها واحدة من أشهر الأمهات في تاريخ السينما المصرية، وقدمت "أمينة" دور الأم في معظم أدوارها وأهمها، "بداية ونهاية"، "التلميذة"، "أين عمري"، "الإنس والجن"، "دعاء الكروان"، وغيرها من الأفلام.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنانة أمينة رزق:

- في البداية عرفت باسم أمينة النونو، وهذا اللقب للتفرقة بينها وبين خالتها أمينة محمد.

- قدمت أمينة رزق قرابة 500 عملا بين السينما والتليفزيون والمسرح والإذاعة.

- حصلت أمينة رزق على جائزة أحسن ممثلة دور ثان عن فيلم أريد حلا 1975 في المسابقة، التي أقامتها وزارة الثقافة لأفلام العام.

- كان آخر أعمالها مسلسل "فارس الرومانسية"، الذي يحكي قصة الأديب الراحل يوسف السباعي، والذي عُرض في سنة 2003.

- وعن قصة حبها ليوسف وهبي، تنفي أمينة رزق ذلك،وتقول إنها لم تنظره له يوما من هذا المنطلق، وشهدت على زيجاته الثلاث، قائلة: "ما بيني وبين يوسف وهبي كان إخلاص وود، ولم أرفض الزواج بسببه بالعكس هو تزوج 3 مرات على يدي، لكن أنا كان عندي اعتقاد كامل أن الأسرة مملكة مستقلة عايزة تفرغ تام، والفن أيضًا مملكة أخرى يريد تفرغ تام، أنا طموحي كبير جدًا حياتي كانت كلها الفن والتمثيل وتصقيفة الجمهور".

- قالت إن الفضل لما وصلت إليه يرجع للفنان يوسف وهبي فهو من أوصلها من فتاة في فرقة رمسيس تنطق كلمة أو كلمتين في كل عرض إلى بطلة الفرقة.

- قالت أمينة رزق في لقاء صحفي سنة 1953، إنه أُطلق عليها لقب "عدوة الرجال"، لأنها رفضت الزواج وقررت التفرغ للفن، لأنها مع كل قصة تقدمها كانت ترى ما يفعله الرجال بالنساء بعد الإيقاع بهن.