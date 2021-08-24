"ارتفاع حرارة ومتاعب في الكلى".. تفاصيل الحالة الصحية للفنانة عزة بلبع‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تخضع الفنانة عزة بلبع اليوم الثلاثاء لمسحة طبية، للكشف عن احتمالية إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية.

الإذاعية جيداء بلبع "شقيقة الفنانة عزة بلبع"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قالت: "الحالة الحمد لله تعتبر مستقرة، وإن كانت عزة تعاني من ارتفاع درجة الحرارة، وتكسير في الجسم، إلى جانب وجود متاعب في الكلى".

وأضافت: "اليوم إن شاء الله تجري عزة المسحة الخاصة بفيروس كورونا، من أجل الاطمئنان على حالتها الصحية".

عزة بلبع، مواليد 14 أبريل 1950، بمحافظة الإسكندرية، بدأت مشوارها الفني في فريق كورال الأطفال بالإذاعة والتليفزيون، وشاركت في بطولة عدد من المسلسلات والسهرات التليفزيونية والمسرحيات والأفلام، منها مسرحية: "الوزير العاشق"، والسهرة الدرامية: "الزواج في الزمن الصعب"، وفوازير: "ألف ليلة وليلة، وجدو عبده راح مكتبته"، ومن المسلسلات: "حديث الصباح والمساء، أماكن في القلب، وعاد النهار، وفتى الأندلس".

ومن أشهر أغاني الفنانة عزة بلبع: "بقرة حاحا، أهو ده اللي صار، البحر بيضحك ليه، أنا أتوب عن حبك، وواه يا عبد الودود"، وكلها من تأليف زوجها الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم.