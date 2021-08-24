شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي: أشكر الرئيس لأنه وضع يده على أولوية مهمة لبناء الإنسان فى مبادرة الوعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أشاد النجم محمد صبحي بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس ببرنامج " صالة التحرير " الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفي وكان ضيفها الكاتب عبد الرحيم كمال ، حيث أكد الرئيس علي ضرورة دعم الفن لقضية الوعى وأصبحت هذه المبادرة أولوية مهمة لدي القيادة في الفترة المقبلة بالاهتمام بالفن والثقافة من أجل زيادة الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتجديد الخطاب الديني وتصحيحه من خلال الأعمال الفنية وأن الدولة ستدعم كل ما يسيرعلى هذا النهج ويدعم المبادرة بأعماله الجيدة .

قال الفنان الكبير محمد صبحى في تصريحات خاصة لليوم السابع: مداخلة مهمة جدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه تحدث من قبل كثيرا عن تجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة التي ترسخت عبر الأجيال ففرغت الإسلام من محتواه، والرئيس هنا يوضح أن الدولة لم تكن بمقدورها أن تقوم بالإصلاحات في كل المجالات معا ولذلك ففي هذه الفترة سيكون الأولوية للثقافة والفن لأنهما رافد مهم جدا من روافد بناء الانسان البناء الصحيح، وبالمناسبة أنا والمؤلف أحمد عوض _ مؤلف سنبل قبل المليون، وسنبل بعد المليون _ نحضر سويا مسلسل منذ 4 أشهر يتحدث عن الإسلام الصحيح وهو مسلسل كوميدي وتمت كتابته وجاهز علي التصوير وأنا سأظل أطالب بمقاطعة الفن الهابط الذي يهدم العقول ويشوّه الوجدان وقلت مرارا وتكرارا : لا تجعلوا جيوب المنتجين تمتلئ بالملايين فيقدموا المزيد.

وأضاف صبحي : الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع يده حاليا علي أولوية مهمة وهي بناء الانسان من خلال الفن والثقافة وأنا أحيه بشدة وندعمه فيها جميعا ، وحينما قال للمؤلف العظيم عبد الرحيم كمال في المكالمة : انتوا تعرفوا بعض، وأضاف أن الدولة تستطيع أن تتحمس للأعمال الجيدة التي تقدم لها أكتر من الأعمال التافهة

ولذلك أؤكد أن الدولة ممكن تعمل إنجازات عظيمة ومشاريع رائدة ولكن من الممكن أن تهدم هذا بمسلسل او مسرحية أو فيلم ولذلك لابد من الاختيار الجيد لما يقدم للناس من أجل بناء الانسان فالثقافة والفن والاعلام كما اكد الرئيس من روافد بناء الانسان ، واتمني أن يعلم الرئيس بأننا نجهز لمسلسل من نفس النوعية التي يريدها منذ 4 شهور، فقد ظللنا أكثر من سنة نستمع للرئيس وهو ينادي بتجديد الخطاب الديني والرئيس لديه الحق في تصحيح الخطاب الديني .