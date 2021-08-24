شكرا لقرائتكم خبر عن شريف الدسوقى: رفضت "بـ100 وش" فى البداية ومسرحيتى مع يحيى الفخرانى استشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان شريف دسوقى، إن والده كان مدير فرقة إسماعيل ياسين منذ عام 1948، وكان هو وأشقاؤه الـ 6، يعملون معه في المسرح، رغم عدم رغبة والده في احترافهم للتمثيل، ولكثرة نشاطه داخل المسرح أطلقوا عليه لقب "الجوكر"، مشيرًا إلى أنه فى أحد المرات احتاجوا إلى طفل بعد تغيب صاحب الدور الأساسي، وفي هذا اليوم قرر أن يصبح ممثلا.

وأضاف شريف الدسوقى فى ندوة أقيمت على هامش فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في نسخته الـ16، بعنوان "للإبداع السكندري وجوه كثيرة.. فن الحكي والتمثيل"، أن رحلته الفنية بدأت عام 1991، وأنه يعتبر نفسه بدأ من الصفر، ولم يطلب يومًا مساعدة من أحد، رغم علاقات والده بالفنانين.

وتحدث عن تدرجه في الأدوار التي يؤديها، وكذلك تدرجه في الجوائز الفنية التي حصل عليها حتى وصل إلى ما هو عليه الآن، مضيفًا أن الوضع اختلف اليوم بسبب انتشار الفرق والعروض المسرحية.

وعرض الفنان شريف الدسوقي تجاربه المسرحية في الإسكندرية والعروض التي شارك بها منذ بداية مشواره، سواء بالتمثيل، وفن الحكي، والإخراج، ثم تدريب الممثلين، كذلك تجربته مع السينما المستقلة التي أصبح لها ثقل وتنافس في مهرجانات دولية، كما استعرض مشاركته في فيلم الحاوي عام 2008، الذي شارك في مهرجان الدوحة وحصل على جائزة أفضل فيلم عربي، رغم تنفيذه بجهود ذاتية، مقابل الأفلام الأخرى المشاركة بميزانيات ضخمة.

وأضاف الدسوقي أن الفيلم القصير "حار جاف صيفًا" مع ناهد السباعي ومحمد فريد يعد انطلاقة في مشواره الفني، حيث أحدث ضجة وحصل على العديد من الجوائز، كما استعرض مشاركته في فيلم "ليل خارجي" الذي حصل عن دوره فيه على جائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكان بمثابة مفاجأة كبرى لهم لمشاركة أفلام مهمة في المهرجان.

ولفت الدسوقي إلى أنه عقب ذلك شارك في مسلسل "لمس أكتاف" والذي يعد تجربة مميزة، وعقب ذلك جاءت تجربة مسلسل "بـ 100 وش"، مشيرًا إلى أن المسلسل كان مع مخرج آخر وعرض عليه دور شخصية في العصابة، سيستمر لحلقتين فقط، فاعتذر عنه، وعقب ذلك انتقل إلى المخرجة كاملة أبو ذكرى، وعقب مشاهدتها فيلم "ليل خارجي" قررت ضمه للفيلم.