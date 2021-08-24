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كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:57 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ومقطع فيديو للفنان ” محمد رمضان ” من عزاء والدة زوجته ” نسرين أبو النجا ” الذي أقيم يوم الأحد الماضي في مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة .
والتي ظهر فيها محمد رمضان وهو يلتقط الصور بطريقة السيلفي مع محبيه الذين تجمهروا حوله لالتقاط الصور التذكارية معه .
وهو الأمر الذي عرض محمد رمضان إلى موجة من الانتقادات من جانب الجمهور الذين أبدوا استغرابهم من تصرف رمضان في عزاء بل وعزاء والدة زوجته .
فجاءت تعليقات بعض المتابعين مثل : ” ده مش عزاء دي جلسة تصوير ” و ” مهزلة دا عزاء ولا نوصفوا إزاي مهزلة ” و ” مفيش حرمة للموت ولا للقرآن اللي شغال ” و ” هو ده عزاء ولا استعراض ” .
وشهد العزاء حضور عدد من نجوم الفن منهم الفنان ” أحمد فهمي ” والفنان ” عصام كاريكا ” والفنان ” مصطفى كامل ” والفنان ” عمرو محمود ياسين ” بالإضافة إلى الإعلامي ” خيري رمضان ” .
يذكر أن الفنان محمد رمضان كان قد أعلن عن وفاة حماته يوم السبت الماضي بعد حوالي إسبوع من وفاة ” غادة أبو النجا ” شقيقة زوجته والتي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع مرض السرطان .
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يلتقط السيلفي مع محبيه في عزاء حماته .. والجمهور : ” مفيش حرمة للموت “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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