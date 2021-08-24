شاهد .. رانيا فريد شوقي تحتفل بعيد زواجها السادس

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:57 مساءً - احتفلت الفنانة ” رانيا فريد شوقي ” بعيد زواجها السادس من زوجها رجل الأعمال ” تامر الصراف ” وذلك في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .
وتضمن مقطع الفيديو مجموعة من الصور تجمع رانيا فريد شوقي بزوجها على أنغام أغنية ” كل حب وانت طيب ” للفنانة الراحلة ” صباح ” .
وكتبت رانيا فريد شوقي في تعليقها على المقطع لمعايدة زوجها : ” وجودك بجانبي يجعلني أسعد شخص وأكثر امتنانًا وحظًا في العالم .. ذكرى زواج سعيدة لرفيق روحي ” .
وتابعت قائلة : ” أشكرك على حبك لكونك مهتمًا ومحبًا وداعمًا .. كل سنة وانت حبيبي .. عيد جوازنا السادس عقبال العمر كله يارب ” .
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