” ربما لن تفرق بينهما “.. شاهدوا بالصور شبيهة زينة «الإسبانية»… برأيكم من الأجمل ؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:57 مساءً - تجمعهنّ ملامح الوجه نفسها والشهرة والأضواء، هن نجمات من العالم يتشابهن فــي الشكل لدرجة غير متوقعة، حتى جمهورهنّ يسلّط الضوء دائمًا على التشابه الكبير بينهن. وأحيانًا نجد تشابهًا كبيرًا بين هذه النجمة أو تلك، في شكل الوجه والإبتسامة، حتى في لون العينين وكأنهما «نُسخة طبق الأصل»، علمًا انه لا يوجد في الأصل أي ترابط عائلي بينهما، أو ترابط في المسافة، فكل منهما نجمة في بلدها العربي أو الأجنبي، لكنّ الشبه يصل إلى درجة نراهنّ وكأنهنّ توائم للوهلة الأولى،

كما هو حال النجمتين المصرية زينة والعالمية بينيلوبي كروز Penelope Cruz، حيث أن هناك شبه واضح وغريب يجمعهما في شكل الوجه والعينين والشعر، حيث تعتمدان التسريحة نفسها.

هذا وقد عقّبت زينة للمرة الأولي على إجماع العديدين بأنها تشبه النجمة العالمية بينيلوبي كروز من حيث الملامح. ورفضت زينة تشبيهها ببينيلوبي كروز، وأكدت أن الممثلة الإسبانية بطلة فيلم Vanilla Sky هي التي تشبهها وليس العكس، تعقيبًا منها على تقرير يشير بأنها هي التي تشبه بينيلوبي.

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من ناحية أخري، أجلت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر، الطلب المقدم من النجم أحمد عز بتحويل «توأم زينة» من المدرسة البريطانية إلى مدرسة «فيوتشر» المستقبل بعد رفض المحكمة أمس نقل الصغيرين إلى مدرسة أخرى، وحددت «الأمور الوقتية»، جلسة 26 أغسطس.

كانت محكمة الأمور الوقتية سبق أن رفضت طلبين من الفنان أحمد عز بنقل نجليه إلى مدرسة أخرى، واستمعت المحكمة إلى مرافعة محامي زينة، والذى طالب برفض الطلب المقدم من «عز» تأسيسًا على أن الأمر الوقتي الخاص بالمادة 54 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 تنص على أن الولاية التعليمية للصغيرين والحضانة مع الأم، وأن المادة أشارت إلى أنه لا مساس بمصلحة الصغيرين وأن التحويل يكون من جانب الأم لأنها هي المسؤولة عن الولاية التعليمية.

وقال معتز الدكر محامى «زينة» إن الصغيرين في الصف الثالث الابتدائى، وأنهما التحقا بالمدرسة منذ 5 سنوات، فكيف يتم نقلهما بعد هذه الفترة، إضافة إلى أنه ميسور الحال.

يُذكر أن أخر أعمال زينة مسلسل «كله بالحب» والذي عُرض بموسم رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري وغيرهم، من تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.

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