إبنة دنيا سمير غانم ورامي رضوان تلفت الأنظار بجمالها .. والمتابعين يشبهونها بجدتها – شاهد بالصور

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:57 مساءً - تداولت مجموعة من الحسابات الفنّية الناشطة بمواقع التواصل الإجتماعي، مجموعة من الصور التى تشهد ظهورًا نادراً لـ «كايلا رضوان»، إبنة الإعلامي رامي رضوان وزوجته الفنانة دنيا سمير غانم، نجلة الفنان الراحل سمير غانم والراحلة دلال عبد العزيز، مشيدين بجمالها وملامحها البريئة وشبهها الكبير لجدتها الراحلة.

وظهرت كايلا في تلك الصور وهي طفلة برفقة والدتها، وكان أبرز ظهور لها في حفل زفاف خالتها إيمي سمير غانم والفنان حسن الرداد الذي أقيم منذ عدة سنوات في الجونة.

العديد من روّاد السوشيال ميديا تفاعلوا مع الصور، واستطاعت أن تحصد آلاف الإعجابات خلال وقت قصير، وانهالت التعليقات التى أشادت بجمالها وبرائتها وأيضًا تشابه ملامحها بوالدتها وجدتها الفنانة القديرة الراحلة، وكان من أبرز التعليقات : “قمر زي مامتها.. وشبه جدتها أوي الله يرحمها”

الجدير بالذكر أنه في عام 2012 خُطبت دنيا سمير غانم للإعلامي «رامي رضوان»، وتزوجت منه في 13 يونيو 2013، وفي مارس 2014 انجبت ابنتهما الوحيدة «كايلا».

حقيقة اعتزال دنيا وايمي سمير غانم

حقيقة اعتزال دنيا وايمي سمير غانم الفن شغلت حقيقة اعتزال إيمي ودنيا سمير غانم للفن السوشيال ميديا ، وتصدرت هذه العناوين محركات البحث، وعلى مواقع التواصل، واهتم الكثيرين بمعرفة إذا ما كانتا يعتزمان الاعتزال وعدم العودة إلى التمثيل بالفعل وهما من عائلة فنية.

وأكدت المصدر المقرب من النجمتين أنهما لا تنويان اعتزال الفن، ولكنهما تعيشان حالة حزن شديد يمنعهم من الخروج أو العمل خلال الفترة الحالية ويبحثان عن الدعم النفسي فقط من زوجيهما حسن الرداد ورامي رضوان، ولكن الفنانات من عائلة فنية ولن يتمكن أي منهما من التخلي عن الفن ومواصلة مسيرة الوالدين الفنية العريقة.

وقد وجهت الفنانات الشكر لكل الجمهور المصري والعربي الذي يساندهم في خلال هذه اللحظات العصيبة التي تمر بها ومراعاة مشاعر الأسرة وما تمر به من حزن.

وفاة دلال عبد العزيز

وتوفيت النجمة دلال عبد العزيز، يوم 7 أغسطس الماضى، بعد صراع مع المرض ورقودها فى المستشفى قرابة الـ 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا، وهى تحت أجهزة الأكسجين بين تحسن بطيء لصحتها وتدهور الحالة مرة واحدة، وزادت صعوبة حصول الفنانة على الأكسجين، بعد تعافيها من فيروس كورونا.

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