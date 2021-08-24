الممثل المصري محمد هنيدي يعلق على "ذا روك"

محمد الفلاح - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

أثار تعليق الممثل المصري محمد هنيدي على منشور للنجم العالمي داوين جونسن "ذا روك"، على فيسبوك موجة واسعة من السخرية.



وتفاعل محمد هنيدي مع صورة نشرها "ذا روك"، يظهر خلالها بلياقة بدنية عالية، وقال فيها: "انتهاء أسبوع طويل من التدريبات في الجيم".

وعلّق هنيدي على الصورة بطريقته الساخرة بأن "عضلة الحوض في كتفك مش ظابطة (ليست مثالية) يا أبو نسب (صهري).. حاول الذهاب إلى جيم آخر بدلاً من هذا".

ونال تعليق هنيدي الساخر أكثر من 100 ألف إعجاب، و300 رد.