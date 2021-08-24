الجناح الوطني للإمارات في إكسبو 2020 دبي.. صقر يستعد للتحليق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صٌمم جناح الإمارات في إكسبو 2020 دبي، المزمع انطلاقه في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على شكل صقر يستعد للتحليق ليروي إنجازات بلاده.

وبحسب وصف تصميم الجناح الوطني للإمارات في إكسبو 2020 دبي، فالصقر يروي قصة الإمارات ورؤية قادتها لبناء مجتمع متقدم ذي خطط طموحة للمستقبل، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".



ويتكون جناح الإمارات في إكسبو 2020 دبي من 4 طوابق بإجمالي مساحة تبلغ 15 ألف متر مربع، على شكل صقر يستعد للتحليق.

ويضم جناح الإمارات في إكسبو 2020 دبي مساحة مخصصة للضيافة في الطابق العلوي ومعارض الثقافة والإنجازات الإماراتية.

ومن المقرر أن يتواجد في إكسبو 2020 دبي عدد 191 دولة، وزهاء 25 مليون زائر، حيث تستعد الإمارات لاستضافة ثقافات العالم وإنجازاته في مدينة دبي، ضمن فعاليات معرض إكسبو دبي 2020، خلال الفترة الممتدة، من الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2021، وحتى 31 مارس/آذار 2022.





وتمضي الإمارات في تنظيم نسخة استثنائية من هذا الحدث الدولي العريق، وتأخذ دورا قياديا في التعاون الدولي المطلوب لإيجاد حلول لأبرز تحديات عصرنا، وتكون نسخة تليق بمكانة دولة الإمارات والمنطقة العربية بما تملك من تاريخ حافل بالإنجازات وبالإسهام في تقدم الإنسانية عبر مجالات الثقافة والعلوم والفكر.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، سخرت دولة الإمارات مواردها وطاقاتها لتنظيم استضافة استثنائية للحدث الدولي وتنظيمه على النحو الذي يحقق الهدف المرجو منه لجميع شعوب العالم، وهو بناء مستقبل أفضل للإنسانية.

ويمثل موقع إكسبو 2020 دبي رؤية لمدينة المستقبل، المُصمَّمة من أجل نمط حياة أكثر استدامة يتمحور حول الإنسان، ويزخر بالإلهام المعماري والتشغيلي نحو عالم أفضل. وعبر أسابيع الموضوعات التي تتناول قضايا رئيسية مثل تغير المناخ، والمساواة في التعليم والرعاية الصحية، سيكتشف المشاركون في إكسبو 2020 وجهات نظر جديدة، وسيتحدّون طرق التفكير الحالية، ويبرمون شراكات جديدة، ويساهمون في نهاية المطاف في وضع مخطط لمستقبلنا الجماعي من شأنه إحداث تأثير إيجابي في حياة الناس وكوكبنا عموما.